Folge 6: Folge 6: 102.126.334,57 Euro verschwendet
66 Min.Folge vom 06.06.2017Ab 6
In Folge 6 von "Bist Du deppert!" erfüllt sich Eva Maria Marold einen Traum: Sie spielt die Sisi! Und als solche erlebt sie wofür unsere Kaiserin Sisi ein Taschengeld von 53.000.000 Euro ausgegeben hat. Auf ihren Reisen war sie jedenfalls nicht allein. Über 100 Personen Gefolgschaft begleitete sie zum Beispiel nach Meran. Sie reiste mit eigenem Bäcker, Ziegen, Pferden - Hauptsache extravagant!
