Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bist Du deppert!

Folge 6: 102.126.334,57 Euro verschwendet

PULS 4Staffel 5Folge 6vom 06.06.2017
Folge 6: 102.126.334,57 Euro verschwendet

Folge 6: 102.126.334,57 Euro verschwendetJetzt kostenlos streamen

Bist Du deppert!

Folge 6: Folge 6: 102.126.334,57 Euro verschwendet

66 Min.Folge vom 06.06.2017Ab 6

In Folge 6 von "Bist Du deppert!" erfüllt sich Eva Maria Marold einen Traum: Sie spielt die Sisi! Und als solche erlebt sie wofür unsere Kaiserin Sisi ein Taschengeld von 53.000.000 Euro ausgegeben hat. Auf ihren Reisen war sie jedenfalls nicht allein. Über 100 Personen Gefolgschaft begleitete sie zum Beispiel nach Meran. Sie reiste mit eigenem Bäcker, Ziegen, Pferden - Hauptsache extravagant!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Bist Du deppert!
PULS 4
Bist Du deppert!

Bist Du deppert!

Alle 9 Staffeln und Folgen