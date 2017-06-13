Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 7: 1.510.326.330 Euro verschwendet

PULS 4Staffel 5Folge 7vom 13.06.2017
63 Min.Folge vom 13.06.2017Ab 6

In Folge 7 von "Bist Du deppert!" schaut Rudi Roubinek nach Tirol zu einem der größten mitteleuropäischen Infrastrukturvorhaben der Geschichte: Dem Brenner Basistunnel! Und ausgerechnet unsere deutschen, überkorrekten Nachbarn haben hier etwas Wesentliches übersehen.

PULS 4
