Folge 2: 34.301.856,83 Euro verschwendet!

PULS 4Staffel 5Folge 2vom 09.05.2017
66 Min.Folge vom 09.05.2017Ab 6

In Folge 2 der aktuellen Staffel reisen unsere Comedians quer durch Österreich. Von Wien, über Niederösterreich, in die Steiermark und nach Kärnten. Sie stossen unter anderem auf einen Naturversuch, der im Labor funktioniert, in der Realität aber 3 Millionen Euro weggeschwemmt. Und sie berichten von den aktuellen Ereignissen in Österreichs drittgrößten Einkaufszentrum Seiersberg. Der oberste Gerichtshof entschied: Abreißen! Doch die Steirer wehren sich.

