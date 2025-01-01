Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4 Staffel 5 Folge 8
In Folge 8 der neuen Fälle von "Bist Du deppert!" geht es um eine Gesundheitsplattform der Oberösterreicher, die alle in den Wahnsinn getrieben hat und den Steuerzahler 2.292.000 Euro gekostet hat, um Grundstücke, die von der Stadt Wien um bis zu 40 % zu günstig verkauft werden, um unsere ineffiziente Sportförderung und um viele weitere Frechheiten.

