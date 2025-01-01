Folge 8: 54.732.000 Euro verschwendet!Jetzt kostenlos streamen
Bist Du deppert!
Folge 8: Folge 8: 54.732.000 Euro verschwendet!
63 Min.Ab 6
In Folge 8 der neuen Fälle von "Bist Du deppert!" geht es um eine Gesundheitsplattform der Oberösterreicher, die alle in den Wahnsinn getrieben hat und den Steuerzahler 2.292.000 Euro gekostet hat, um Grundstücke, die von der Stadt Wien um bis zu 40 % zu günstig verkauft werden, um unsere ineffiziente Sportförderung und um viele weitere Frechheiten.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bist Du deppert!
Alle 9 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4