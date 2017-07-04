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Bist Du deppert!

Folge 2 „Bist Du deppert!“ Update: Der Brand ist gelöscht!

PULS 4Staffel 5Folge 10vom 04.07.2017
Folge 2 „Bist Du deppert!“ Update: Der Brand ist gelöscht!

Folge 2 „Bist Du deppert!“ Update: Der Brand ist gelöscht!Jetzt kostenlos streamen

Bist Du deppert!

Folge 10: Folge 2 „Bist Du deppert!“ Update: Der Brand ist gelöscht!

58 Min.Folge vom 04.07.2017Ab 6

Gerald Fleischhacker, Gregor Seberg und Rudi Roubinek schauen sich mit Ihnen gemeinsam noch einmal eine Folge „Bist Du deppert!“ an und berichten unter anderem über die neuesten Entwicklungen für die Feuerwehr Melk. Weitere Updates gibts zu den Fällen: Frankenkredite / Kärntner Seebühne / Multiversum.

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