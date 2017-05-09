Folge 2: 34.301.856,83 Euro verschwendet!Jetzt kostenlos streamen
Bist Du deppert!
Folge 2: Folge 2: 34.301.856,83 Euro verschwendet!
66 Min.Folge vom 09.05.2017Ab 6
In Folge 2 der aktuellen Staffel reisen unsere Comedians quer durch Österreich. Von Wien, über Niederösterreich, in die Steiermark und nach Kärnten. Sie stossen unter anderem auf einen Naturversuch, der im Labor funktioniert, in der Realität aber 3 Millionen Euro weggeschwemmt. Und sie berichten von den aktuellen Ereignissen in Österreichs drittgrößten Einkaufszentrum Seiersberg. Der oberste Gerichtshof entschied: Abreißen! Doch die Steirer wehren sich.
