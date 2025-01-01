Folge 4: 1.116.265.060,41 Euro verschwendetJetzt kostenlos streamen
Bist Du deppert!
Folge 4: Folge 4: 1.116.265.060,41 Euro verschwendet
64 Min.Ab 6
In Folge 4 der aktuellen Staffel macht sich Rudi Roubinek auf die Suche nach einer U-Bahn in Salzburg. Die gibt es nicht? Warum haben wir dann schon 43.300.000 Euro dafür ausgegeben? Und warum feiert die Politik den Baustart einer Umfahrung, ohne dass es dafür eine Baugenehmigung gibt? Gerald Fleischhacker und Co. beantworten diese und weitere Unstimmigkeiten wie immer mit viel Humor!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bist Du deppert!
Alle 9 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4