Folge 4: 1.116.265.060,41 Euro verschwendet

PULS 4Staffel 5Folge 4
64 Min.Ab 6

In Folge 4 der aktuellen Staffel macht sich Rudi Roubinek auf die Suche nach einer U-Bahn in Salzburg. Die gibt es nicht? Warum haben wir dann schon 43.300.000 Euro dafür ausgegeben? Und warum feiert die Politik den Baustart einer Umfahrung, ohne dass es dafür eine Baugenehmigung gibt? Gerald Fleischhacker und Co. beantworten diese und weitere Unstimmigkeiten wie immer mit viel Humor!

