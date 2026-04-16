Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 16.04.2026: Episode 4
44 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 6
„Maya“ kann etwa eine Million verschiedener Gerüche voneinander unterscheiden. Sie hat die Ausbildung zum Suchtmittelspürhund durchlaufen. Wenn sie am Flughafen in Istanbul vor einem Gepäckstück stehen bleibt, besteht Handlungsbedarf. Der Koffer wird wieder auf das Band gelegt und Zollfahnder in Zivil heften sich an die Fersen des Eigentümers, um herauszufinden, ob das Gepäck an andere Personen übergeben wird. Auch in der Überwachungszentrale beobachtet man das Geschehen sehr genau. Und am Grenzübergang Kapikule wird in dieser Folge ein Lkw durchleuchtet.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.