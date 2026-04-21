Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 21.04.2026: Episode 7
45 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12
Auf dem Röntgenbild sind auffällige Strukturen zu erkennen. Deshalb wird ein Koffer eines Reisenden, der mit der Maschine aus Phuket gelandet ist, in Istanbul genauer überprüft. Die Zollbeamten entfernen das Futter an der Rückwand und entdecken eine versteckte Substanz. Dabei könnte es sich um Kokain oder Heroin handeln. Im Transitbereich wächst die Anspannung, denn in der Türkei drohen für die illegale Herstellung, Einfuhr oder Ausfuhr von Betäubungsmitteln Haftstrafen zwischen 20 und 30 Jahren. Auch ein Passagier aus China muss mit einer Strafanzeige rechnen.
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Genre:Action, Dokumentation, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.