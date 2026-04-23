Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 23.04.2026: Episode 9
45 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 6
Die Freimengen sind klar festgelegt und im Internet einsehbar. Doch eine Reisende aus Turkmenistan hat sich offenbar nicht über die geltenden Einfuhrbestimmungen informiert. Als am Flughafen in Istanbul Lebensmittel und Alkohol konfisziert werden, fließen dort in dieser Folge Tränen. Und bei einer Leibesvisitation finden Zollbeamte bei einem Passagier Banknoten aus mehreren verschiedenen Ländern. Die Geldscheine sind möglicherweise gefälscht. Zudem hegen die Grenzschützer einen weiteren Verdacht. Der Mann aus Afrika könnte Drogenkapseln geschluckt haben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.