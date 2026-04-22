Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 22.04.2026: Episode 8
46 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 6
Zollbeamte kontrollieren am Hafen von Ambarli ein Frachtschiff aus Südamerika. In einem der Container befinden sich zwei übereinander verladene Pkws mit Hybridantrieb. Eines der Fahrzeuge weist Auffälligkeiten auf. Auf dem Röntgenbild ist ein zusätzliches Bauteil erkennbar. Dabei handelt es sich möglicherweise um einen Behälter, der als Versteck für Betäubungsmittel dienen könnte. Und am Flughafen in Istanbul stehen in dieser Folge von „Border Control“ Lebensmittel im Fokus der Grenzschützer. Denn die Einfuhr von Fleischprodukten in die Türkei ist verboten.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.