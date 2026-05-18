Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA
Folge vom 18.05.2026: Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 1
43 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12
Die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde im Dauereinsatz an der meistfrequentierten Grenze der Welt: In dieser Folge wird eine Lieferung scheinbar harmloser Kartonverpackungen zur tödlichen Falle. Heroin, getarnt als Laptop, bringt selbst hochmoderne Spürtechnik an ihre Grenzen. Und: Agrar-Spezialisten decken eine gefährliche Insektenplage auf - rechtzeitig, bevor Amerikas Wälder bedroht werden.
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: welt