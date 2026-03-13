Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 8Jetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA
Folge vom 13.03.2026: Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 8
43 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12
Seit fast 20 Jahren liefern sich mexikanische Drogenkartelle einen blutigen Kampf um die lukrativsten Schmuggelrouten in die USA. Da Waffen und Munition in Mexiko streng kontrolliert sind, besorgen sie sich ihr Arsenal in Amerika. Beamte decken den Schmuggel von 5.000 Schuss über die Hidalgo-Brücke auf, während in Laredo ein Elite-Team die Auslieferung eines gefürchteten Kartell-Killers vorbereitet, der in seiner Heimat wegen Mordes gesucht wird.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12