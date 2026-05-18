Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA
Folge vom 18.05.2026: Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 2
43 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12
Die US-Grenze zu Mexiko ist ein Hotspot für Schmuggel und Gewalt. In dieser Folge werden Grenzschützer bei der riskanten Übergabe eines Kartell-Killers an die mexikanische Armee begleitet. 32 Kilo Drogen werden bei einer Kontrolle entdeckt, während ein Mann mit einem Aluschuppen und einem abgebrochenen Schlüssel für Aufregung und Lächeln an der Gateway to the Americas Bridge sorgt.
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: welt