Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 7Jetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA
Folge vom 26.05.2026: Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 7
44 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12
Einst war Kokain die meistgeschmuggelte Droge an der Grenze zwischen Mexiko und den USA, heute ist es Crystal Meth: das lukrativste Geschäft der Kartelle. Bei einer Kontrolle entdecken Beamte Drogen im Wert von über 2 Millionen Dollar, verborgen in Farbeimern und Bierflaschen. Gleichzeitig sucht ein Jugendlicher aus der Dominikanischen Republik nach langer Flucht Schutz in den USA, während ein Gesuchter mit verdächtigen Verstecken im Auto auffliegt.
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: welt