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Border Patrol USA

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 9

WELTFolge vom 14.03.2026
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 9

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Border Patrol USA

Folge vom 14.03.2026: Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 9

44 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 12

In dieser Folge stoßen die Beamten von Zoll und Grenzschutz gleich auf zwei brisante Fälle: Hinter den Armaturenbrettern zweier Fahrzeuge entdecken sie Drogen - versehen mit einem unheilvollen Symbol. Der Verdacht: Es könnte sich um das hochgefährliche Fentanyl handeln. Gleichzeitig bittet in Laredo eine junge Mexikanerin verzweifelt mit ihren Kindern um Schutz vor ihrem eigenen Sohn - einem Neuzugang des berüchtigten Los-Zetas-Kartells, der seine Familie mit dem Tod bedroht.

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