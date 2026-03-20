Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 18Jetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA
Folge vom 20.03.2026: Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 18
44 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
Eine Frau aus Venezuela berichtet Grenzbeamten von ihrer gefährlichen Flucht aus Venezuela und den hohen Summen, die sie an Schleuser zahlte. Währenddessen geraten in Laredo zwei US-Bürger unter Druck, nachdem ihr Versuch Drogen in Gemüsedosen zu schmuggeln aufflog und sie Hinweise auf ein illegales Netzwerk geben. In Hidalgo zeigt ein kurioser Fund, dass Polizeiarbeit nicht immer todernst ist.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12