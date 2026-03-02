Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 19

WELTStaffel 2Folge 9vom 02.03.2026
Folge 9: Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 19

43 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12

An der Grenze spitzen sich die Ereignisse zu: Auf einer Brücke fleht eine venezolanische Familie um Einlass und stellt die Beamten vor eine menschlich wie rechtlich extreme Entscheidung. In Progreso führt eine routinemäßige Kontrolle zu einem brisanten Fund, der mehr offenbart als nur geschmuggelte Pillen. In Laredo endet eine Verkehrskontrolle mit dem Fund von Crystal Meth im Millionenwert, während andere ihr Leben riskieren, um den Rio Grande zu durchqueren.

WELT
