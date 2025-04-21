Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 1: Episode 1
43 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12
Die Zoll- und Grenzschutzbeamten in Laredo haben trotz der Pandemie alle Hände voll zu tun. Heute ziehen sie einen Pick-up, der eine verdächtige Gefriertruhe geladen hat, aus dem Verkehr. Nach eingehender Untersuchung ist klar, dass es sich beim Inhalt um Fentanyl handelt. Fentanyl wurde erstmals in den 1960er Jahren als Schmerzmittel entwickelt, aber erst in jüngster Zeit wird es in großem Umfang sowohl als medizinische als auch als Freizeitdroge verwendet.
Genre:Dokumentation, Krimi, Unterhaltung
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bossanova Limited