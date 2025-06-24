Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Episode 9

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 9vom 24.06.2025
Episode 9

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 9: Episode 9

44 Min.Folge vom 24.06.2025Ab 12

Die Zoll- und Grenzschutzbeamten ziehen eine junge Frau aus dem Verkehr, die offenbar Pillen über die Grenze schmuggeln wollte. Sie bestreitet den Vorwurf, allerdings werden zwei Flaschen Tramadol in ihrer Tasche gefunden - und ihr Verhalten lässt die Beamten vermuten, dass es noch mehr geben könnte. Außerdem ist eine mexikanische Familie ohne Dokumente zur Einreise in die USA an der Grenze angekommen.

