Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 10: Episode 10
43 Min.Folge vom 24.06.2025Ab 12
Ein Lkw-Fahrer wurde festgenommen, nachdem im Schlafbereich seines Führerhauses ein verdächtiges Paar Lautsprecher gefunden worden war. Der Mann ist den Beamten gut bekannt; er ist ein regelmäßiger Grenzgänger, der Baumaterial aus Steinbrüchen in Zentralmexiko zu Lagern kurz hinter der US-Grenze transportiert. Der Durchschnittslohn eines Lastwagenfahrers in Mexiko liegt gerade einmal bei 4,20 Dollar pro Stunde, sodass sich manche Menschen etwas dazuzuverdienen wollen.
