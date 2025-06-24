Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Episode 10

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 10vom 24.06.2025
Episode 10

Episode 10Jetzt kostenlos streamen

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 10: Episode 10

43 Min.Folge vom 24.06.2025Ab 12

Ein Lkw-Fahrer wurde festgenommen, nachdem im Schlafbereich seines Führerhauses ein verdächtiges Paar Lautsprecher gefunden worden war. Der Mann ist den Beamten gut bekannt; er ist ein regelmäßiger Grenzgänger, der Baumaterial aus Steinbrüchen in Zentralmexiko zu Lagern kurz hinter der US-Grenze transportiert. Der Durchschnittslohn eines Lastwagenfahrers in Mexiko liegt gerade einmal bei 4,20 Dollar pro Stunde, sodass sich manche Menschen etwas dazuzuverdienen wollen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
ProSieben MAXX
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Alle 2 Staffeln und Folgen