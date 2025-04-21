Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Episode 4

ProSieben MAXX Staffel 3 Folge 4 vom 21.04.2025
Folge 4: Episode 4

44 Min. Folge vom 21.04.2025 Ab 12

In Brownsville, Texas, kontrollieren Beamte an der Grenze Autos, die aus Mexiko in die USA einreisen. Ein Fahrer ist mit zwei kleinen Kindern unterwegs, mit denen er nicht verwandt ist. Da jedes Jahr Hunderte von Kindern über die Grenze entführt werden, müssen die Beamten sicherstellen, dass man diesem Mann vertrauen kann. Ein Reisender wird beim Schmuggeln von Bargeld erwischt, denn es ist illegal, mehr als 10.000 Dollar einzuführen.

