Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 5: Episode 5
44 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12
In Mexiko wird ein als vermisst gemeldeter Jugendlicher beim Versuch, in die USA einzureisen, aufgehalten. Um dem Jungen zu helfen, wollen die Beamten mehr über seine Situation herausfinden - doch der hat nicht die Absicht, zu kooperieren. Außerdem wird eine Mexikanerin, die in Amerika als Reinigungskraft arbeitet, beim Schmuggeln von Marihuana erwischt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bossanova Limited