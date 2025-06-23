Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 8: Episode 8
44 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 12
Die Covid-19-Pandemie hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach Meth geführt: Einige Staaten verzeichnen einen um 200 % höheren Konsum. Heute halten die Zoll- und Grenzschutzbeamten in Laredo einen Wohnwagen an. Es stellt sich heraus, dass in der Wand Pakete mit Meth versteckt sind.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bossanova Limited