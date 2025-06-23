Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Episode 8

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 8vom 23.06.2025
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 8: Episode 8

44 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 12

Die Covid-19-Pandemie hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach Meth geführt: Einige Staaten verzeichnen einen um 200 % höheren Konsum. Heute halten die Zoll- und Grenzschutzbeamten in Laredo einen Wohnwagen an. Es stellt sich heraus, dass in der Wand Pakete mit Meth versteckt sind.

