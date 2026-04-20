Brooklyn Nine-Nine
Folge 1: Wir sind von den Guten
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Captain Holt heißt Amy, die nach der Elternzeit zurück ist, vor versammelter Mannschaft willkommen. Sie ist bei seiner Rede zu Tränen gerührt. Rosa hingegen hat ihren Dienst bei der Polizei quittiert und arbeitet nun als Privatermittlerin.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen