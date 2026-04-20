Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Brooklyn Nine-Nine

Wir sind von den Guten

NBCUniversalStaffel 8Folge 1vom 20.04.2026
Wir sind von den Guten

Wir sind von den GutenJetzt kostenlos streamen

Brooklyn Nine-Nine

Folge 1: Wir sind von den Guten

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Captain Holt heißt Amy, die nach der Elternzeit zurück ist, vor versammelter Mannschaft willkommen. Sie ist bei seiner Rede zu Tränen gerührt. Rosa hingegen hat ihren Dienst bei der Polizei quittiert und arbeitet nun als Privatermittlerin.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Brooklyn Nine-Nine
NBCUniversal
Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn Nine-Nine

Alle 8 Staffeln und Folgen