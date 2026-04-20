Brooklyn Nine-Nine
Folge 5: Tiger und Tuks
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Trudy Judy besucht das Revier und teilt Jake und Amy mit, dass ihr Bruder Doug, bekannt als der Pontiac-Bandit, in New Jersey verhaftet wurde. Als er in das South Woods State Prison überführt werden soll, erklärt sich Jake bereit, ihn dorthin zu bringen.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen