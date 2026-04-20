Brooklyn Nine-Nine
Folge 8: Auf ein Neues
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Holt kündigt an, dass er eine Zeremonie zur Erneuerung des Eheversprechens mit Kevin arrangiert hat, und dass er in den Ruhestand gehen wird. Doch bevor es feierlich wird, stellt sich heraus, dass wichtige Daten verschwunden sind.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen