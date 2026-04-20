Der Todesschrei der LäuseJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 4: Der Todesschrei der Läuse
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Jake ist seit zehn Jahren hinter dem Serienmörder Johnny Franzia her. Holt entzieht ihm jedoch den Fall, weil er glaubt, dass er und Amy mehr Zeit für ihren Sohn Mac brauchen. Sie können ihren Chef schließlich überzeugen, seine Entscheidung zu revidieren.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
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