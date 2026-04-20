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Brooklyn Nine-Nine

Reingelegt

NBCUniversalStaffel 8Folge 6vom 20.04.2026
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Brooklyn Nine-Nine

Folge 6: Reingelegt

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Das Team wird wegen einer Bombendrohung nach Brooklyn gerufen. Auch das FBI ist schnell vor Ort, sodass Holt ihnen den Fall übergibt. Jake ist frustriert, da er das Gefühl hat, dass das FBI die Ermittlungen nicht ernst nimmt. Als ihm Holt am nächsten Tag mitteilt, dass der Fall bereits gelöst sei, kommt Jake das spanisch vor und er ermittelt auf eigene Faust.

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