Buchstaben Battle

Daniel, Michelle, Joachim versus Lisa, Stefan, Cheyenne

SAT.1
Buchstaben Battle

43 Min.Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Daniel Boschmann, Joachim Llambi, Lisa Feller und Cheyenne Pahde) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

