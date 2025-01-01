Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Buchstaben Battle

Sabine, Gregor, Ingo versus Frank, Ulrike, Ariane

SAT.1
Sabine, Gregor, Ingo versus Frank, Ulrike, Ariane

Sabine, Gregor, Ingo versus Frank, Ulrike, ArianeJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Sabine, Gregor, Ingo versus Frank, Ulrike, Ariane

43 Min.Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Sabine Heinrich, Ingo Nommsen, Frank Matthée und Ariane Alter) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

Alle verfügbaren Folgen