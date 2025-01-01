Schlag das Rad mit Caroline, Johanna, Oliver und ThoreJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Schlag das Rad mit Caroline, Johanna, Oliver und Thore
43 Min.Ab 6
In dieser Spezialausgabe erhalten Kandidat:innen, die den Jackpot beim letzten Mal verpasst haben, eine zweite Chance. Um die 10.000 Euro diesmal zu gewinnen, gelten aber verschärfte Regeln. Melina (33), Frank (40), Trang (32), Oliver (49), Susanne (54), Joshua (29), Anna (31) und Stefan (40) stellen sich erneut dem Final-Rad. Promi-Quizzer:innen Caroline Frier, Johanna Klum, Oliver Mommsen und Thore Schölermann sind ebenfalls zu Gast und können für den guten Zweck spielen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 emotions