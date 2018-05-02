Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 02.05.2018: Die Dino-Torte
22 Min.Folge vom 02.05.2018
Buddy und seine Kollegen fühlen sich wie in „Jurassic Park“, als sie eine Torte für den hiesigen Dinosaurier-Themenpark kreieren. Der Hadrosaurus ist New Jerseys offizieller Staats-Dino, deshalb zaubert die Crew eine gigantische Kuchen-Interpretation des Urzeittieres. Liz und Mauro verwenden derweil eine neue Pinselstrich-Technik für ein Torten-Kunstwerk, das ein benachbartes Malatelier bestellt hat. Das Resultat ist großartig, doch nach der etwas holprigen Lieferung, könnte das Backwerk am Ende abstrakter aussehen, als beabsichtigt. Und Bäcker Danny hat beschlossen, sich für einen guten Zweck von seinem 80er-Jahre-Schnurrbart zu trennen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.