Die galaktische WeltraumtorteJetzt kostenlos streamen
Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 23.05.2018: Die galaktische Weltraumtorte
22 Min.Folge vom 23.05.2018
Heute geht bei Carlo's Bakery in Hoboken eine wahrhaft außerirdische Bestellung ein: Buddy und seine Jungs sollen einen sagenhaften Geburtstagskuchen kreieren, der nicht von dieser Welt ist. Das hochtalentierte, fast neunjährige Geburtstagskind liebt es nämlich, Aliens zu zeichnen und bittet das Konditoren-Team, ihre extraterrestrischen Kunstwerke in 3D-Kuchenform nachzubilden. Die Bäcker sowie Buddys Schwester Grace bekommen sogar eine Einladung zu der intergalaktischen Party. Außerdem in dieser Folge: Anlässlich des beliebten National Taco Day backt der Cake Boss eine gigantische Taco-Torte, die die Herzen aller Mexican Food-Fans höherschlagen lässt.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.