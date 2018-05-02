Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 02.05.2018: Wer ist der wahre Chefkoch?
22 Min.Folge vom 02.05.2018
Familie Valastro verbringt den Sommer am Jersey Shore, doch Buddy ist weit vom Urlaubmachen entfernt. Er hat einen Termin im Freizeitpark am Strand, dessen Achterbahn während Sturm Sandy zerstört wurde. Doch das Fahrgeschäft ist neu aufgebaut - und nun möchten die Betreiber, dass Buddy eine Replika in Kuchenform nachbackt. In Hoboken trifft Mary inzwischen einen Gesellschaftsspiel-Entwickler. Der ordert eine Torte, die nicht nur geschmacklich hervorragend, sondern auch als Brettspiel nutzbar ist. Und Buddy und Lisa liefern sich nach den Ferien ein hitziges Wettkochen, um klarzustellen, wer der wahre Chefkoch in der Familie ist.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.