Humphrey darf zurück ins MeerJetzt kostenlos streamen
Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 16.05.2018: Humphrey darf zurück ins Meer
22 Min.Folge vom 16.05.2018
Zum ersten Mal wird eine verletzte Meeresschildkröte an der Jersey Shore-Küste nach erfolgreicher Genesung wieder im Ozean ausgesetzt, und die Reptilien-Retter bestellen bei Buddy eine gigantische Torte, um diesen Anlass zu feiern. Der Cake Boss und seine Jungs legen sich ins Zeug und kreieren ein echtes Kunstwerk mit essbaren Luftblasen. Buddys taffe Schwester Grace nimmt inzwischen eine Order von den noch tafferen Garden State Rollergirls entgegen. Die Frauenmannschaft möchte für ihre Meisterschaft einen Kuchen, der zu ihrem Spirit passt. Etwas voreilig hat Grace angeboten, das Backwerk auf Rollerblades auszuliefern, und steht nun unter Stress.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.