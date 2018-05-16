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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Humphrey darf zurück ins Meer

TLCFolge vom 16.05.2018
Humphrey darf zurück ins Meer

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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 16.05.2018: Humphrey darf zurück ins Meer

22 Min.Folge vom 16.05.2018

Zum ersten Mal wird eine verletzte Meeresschildkröte an der Jersey Shore-Küste nach erfolgreicher Genesung wieder im Ozean ausgesetzt, und die Reptilien-Retter bestellen bei Buddy eine gigantische Torte, um diesen Anlass zu feiern. Der Cake Boss und seine Jungs legen sich ins Zeug und kreieren ein echtes Kunstwerk mit essbaren Luftblasen. Buddys taffe Schwester Grace nimmt inzwischen eine Order von den noch tafferen Garden State Rollergirls entgegen. Die Frauenmannschaft möchte für ihre Meisterschaft einen Kuchen, der zu ihrem Spirit passt. Etwas voreilig hat Grace angeboten, das Backwerk auf Rollerblades auszuliefern, und steht nun unter Stress.

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