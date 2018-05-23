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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Eine ganz besondere Geburtstagstorte

TLCFolge vom 23.05.2018
Eine ganz besondere Geburtstagstorte

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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 23.05.2018: Eine ganz besondere Geburtstagstorte

22 Min.Folge vom 23.05.2018

Buddy Valastro reist mit der Familie nach Minnesota, um die Eröffnung einer neuen Konditorei vorzubereiten: die erste Carlo's Bakery-Filiale im Mittleren Westen! Inmitten des ganzen Eröffnungstrubels muss sich der Cake Boss jedoch eine Auszeit nehmen, um für Sohn Buddy Junior eine spezielle Geburtstagstorte vorzubereiten. Aber die Backstube ist noch nicht voll ausgerüstet, und Buddy muss für die Torten-Deko stark improvisieren. Doch wo bleibt Ehefrau Lisa? In Hoboken kreieren Mauro und Madeline in der Zwischenzeit eine kalorienreiche Kuckucksuhr für einen hiesigen Uhrensammler und haben einige Probleme, den richtigen Ton zu treffen.

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