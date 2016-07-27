Folge vom 27.07.2016
Buddy im SkiurlaubJetzt kostenlos streamen
Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 27.07.2016: Buddy im Skiurlaub
23 Min.Folge vom 27.07.2016
Buddy will ein paar Tage blau machen und mit seinen Kids zum Wintersport fahren. Deshalb schickt er seine Schwester Mary als Vertretung zum anstehenden Kundengespräch in den Zoo. Hier wird bald das Chinesische Neujahr im Zeichen des Affen mit einer großen Party gefeiert, die Kunde Dennis mit einer besonderen Torte krönen möchte: Da der Zoo viele verschiedene Affenarten beherbergt, soll der Kuchen natürlich auch von diesem Thema inspiriert sein. Als Geschmacksrichtung wünscht sich Dennis, wie erwartet, Bananen-Flavour. Und da das Backwerk artgerecht sein sollte, bekommt Mary eine Liste mit den Zutaten, die auch für Affen gut verträglich sind.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.