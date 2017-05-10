Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 10.05.2017: Die Capoeira-Torte
22 Min.Folge vom 10.05.2017
Diese Woche hat Buddy Valastro einen anspruchsvollen Auftrag zu bewältigen: Er soll eine Torte kreieren, die die brasilianische Kampfkunst „Capoeira“ repräsentiert. Auftraggeber ist ein örtliches Tanzstudio, das einen fantastischen Kuchen ganz im Sinne ihrer lateinamerikanischen Tradition erwartet. Gut, dass der Cake Boss eine Geheimwaffe im Ärmel hat: einige Praktikanten, die schon in der brasilianischen Version der Back-Show mitgewirkt haben! Außerdem in dieser Folge: Schwager Mauro veredelt die Bar Mitzvah-Party eines Jungen mit einer grandiose Hockey-Torte.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.