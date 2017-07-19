Der große Traum vom BaggerfahrenJetzt kostenlos streamen
Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 19.07.2017: Der große Traum vom Baggerfahren
22 Min.Folge vom 19.07.2017
Buddys heutige Kunden sind Chefs eines Vergnügungsparks, in dem man nicht Achterbahn, sondern mit Baggern und Baufahrzeugen fährt. Sie wollen sich bei ihren Mitarbeitern bedanken und ordern eine Torte, die zum Thema passt. Der Cake Boss schlägt Schokoladenkuchen und Gummischlangen vor, um Erdreich mit Würmern zu simulieren. Chefkonditor Mauro berät unterdessen ein koreanisches Paar, das eine Torte für den 1. Geburtstag von Söhnchen Adrian bestellt. Bei diesem besonderen Fest namens „Dol“ legt man verschiedene Gegenstände auf einer Decke aus, die die Zukunft des Kindes symbolisieren. Mauro liebt solche Brauchtums-Torten und hat bereits zahlreiche Ideen parat.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.