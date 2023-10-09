Cash für Chrom
Folge vom 09.10.2023: Von einem bis 1800 PS
44 Min.Folge vom 09.10.2023Ab 12
Im Hamburger Hafen wartet ein 230 000 Euro teures Pony Car auf Klaus Borrmann. Hat der Plymouth Barracuda den Transport über den Atlantik unbeschadet überstanden? Das Öffnen des Containers ist für Klaus purer Nervenkitzel. In einem anderen Fall ist die Expertise des Kfz-Profis gefragt. Ein Kunde hat für einen Pontiac GTO möglicherweise zu viel Geld auf den Tisch geblättert. Ein amtliches Wertgutachten soll zeigen, ob das Vehikel wirklich ein Fehlkauf war. Und bei einer Fahrt in einem 1800 PS starken Sportwagen steht Klaus der Angstschweiß auf der Stirn.
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Genre:Auto, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.