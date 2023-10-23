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Cash für Chrom

All-in in Las Vegas

DMAXFolge vom 23.10.2023
All-in in Las Vegas

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Folge vom 23.10.2023: All-in in Las Vegas

44 Min.Folge vom 23.10.2023Ab 12

Klaus Borrmann und sein Kumpel Mirco nehmen in Las Vegas eine 86er Corvette unter die Lupe. Der Wagen macht äußerlich einen ganz passablen Eindruck. Aber wie sieht es unter dem Blechkleid aus und warum ist der Besitzer so seltsam maulfaul? Nur wenig später bietet sich den Männern eine zweite Chance. Nach der Probefahrt in der C4 steigt Klaus in die Preisverhandlungen ein. Und dann wäre da noch ein Kundenauftrag. Countrysänger Ringo wünscht sich einen Ford-Pick-up F250 aus den Siebzigerjahren. Gut erhaltene Modelle sind auf dem Markt schwer zu finden.

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