Cash für Chrom
Folge vom 20.11.2023: Carhunt in Texas
45 Min.Folge vom 20.11.2023Ab 12
Klaus Borrmann und sein Kumpel Mirco starten in den USA eine Shopping-Tour. Das Duo hat es im trockenen texanischen Klima auf rostfreie Amischlitten abgesehen. Vom Chevrolet Caprice aus erster Hand bis zum eine Million-Dollar-Wohnwagen: Der „Lone Star State“ hat einiges zu bieten und die beiden Kfz-Freaks stoßen auf einer typischen Südstaatenveranda auf den ersten gelungenen Deal an. Das Einzige, was den Männern unterwegs zu schaffen macht, ist die große Hitze. Der eine oder andere Auto-Check entwickelt sich unfreiwillig zum Wet-T-Shirt-Contest.
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Genre:Auto, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.