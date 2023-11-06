Borrmanns Tierwelt: Cheetah und JaguarJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 06.11.2023: Borrmanns Tierwelt: Cheetah und Jaguar
45 Min.Folge vom 06.11.2023Ab 12
Ein Jaguar E-Type soll zeigen, was er unter der Haube hat. Ausgestattet mit einem Helm gibt Klaus Borrmann der Raubkatze zwischen Maisfeldern die Sporen und erinnert dabei an die „tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“. Ein Anruf treibt dem Kfz-Experten dagegen Sorgenfalten auf die Stirn. Der Opel GT, den er kürzlich erworben hat, entpuppt sich als „Spachtelbomber“. Und der Cheetah zählt mit rund 30 Exemplaren zu den seltensten Autos der Welt. Ein Händler hat eines dieser Modelle erworben. Klaus testet den Wagen und holt alles aus dem V8-Motor raus.
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Genre:Auto, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.