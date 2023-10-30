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Cash für Chrom

Ein Scheunenfund in der Tiefgarage

DMAXFolge vom 30.10.2023
Ein Scheunenfund in der Tiefgarage

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Cash für Chrom

Folge vom 30.10.2023: Ein Scheunenfund in der Tiefgarage

45 Min.Folge vom 30.10.2023Ab 12

33 000 Euro für eine Malibu Chevelle? Das klingt nach einem fairen Preis. Aber nur, wenn der Wagen rund läuft. Und das tut die schwarze Perle von Muscle-Car-Fan Stefan nicht. Die Schadensliste wird beim Check in Klaus Borrmanns Werkstatt immer länger. Helge schlägt unterdessen mit interessanten Neuigkeiten bei seinem Kumpel auf. Er hat in einer Tiefgarage einen verstaubten Plymouth Roadrunner entdeckt. Der Wagen passt perfekt in Klaus Borrmanns Beuteschema. Und „Topper“, der Neue im Team, darf seine Schrauber-Künste an einem Chrysler unter Beweis stellen.

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