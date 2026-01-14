Seine Majestät der KochJetzt kostenlos streamen
Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Folge 10: Seine Majestät der Koch
Zu einem anständigen Dorf gehört hin und wieder mal ein ordentlicher Krach. Diesmal sind die Krämerin und die Wirtin heftig zerstritten. Seit im Wirtshaus Bohnen und Speck zu Dumpingpreisen angeboten werden, kauft niemand mehr seine Lebensmittel im Krämerladen. Castillo und Bruni haben die glorreiche Idee, einen Kochkurs für das ganze Dorf zu veranstalten. Leider geht der Schuss nach hinten los, denn plötzlich sind alle fanatische Köche und keiner geht mehr in den Dragon’s Inn. Der Eifrigste unter den Hobbyköchen ist ausgerechnet der Herzog. Und so ersinnen Castillo und Bruni einen Plan, der das Dorf zünftig vereint und die Streithähne wieder versöhnt.
