Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 13vom 14.01.2026
Eines Tages bekommt die Wirtin einen grausigen Brief von ihrer Schwester: Geister seien unterwegs ins Dorf. Dringende Vorsicht sei geboten, sonst... Aber weiter kommt sie nicht, denn Castillo verbrennt aus Versehen das Schreiben. In panischer Aufruhr macht die Wirtin das ganze Dorf verrückt. Alle sind sich einig: Man muss die bedrohlichen Geister mit gruseligen Verkleidungen abschrecken! Als Siggi nichtsahnend aus dem Wald kommt, kriegt er einen gehörigen Schrecken: Im Dorf wimmelt es von schaurigen Gestalten. Der völlig verängstigte Siggi bittet Hexopulus, dem Spuk im Dorf ein Ende zu machen. Der große Zauberer hat eine geniale Idee: Man muss die Geister mit gruseligen Verkleidungen abschrecken...

