Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Folge 6: Zauberwalli
Zum fünften Geburtstag bekommt Walli vom Herzog einen Zauberkasten geschenkt. Als die ersten Fingerübungen gelingen, wird Walli übermütig, und so kommt es, wie es kommen muss: Bei einem Zauberunfall schrumpft Walli den Herzog in ein handliches Format. Wütend zerbricht Prinzessin Adelaide den Zauberstab. Jetzt kann der Zauberlehrling Walli den Zwergen-Herzog nicht mehr zurückverwandeln. Der Thron ist in ernster Gefahr, aber der böse Zauberer Hexopulus hat in seinem Haus noch einen Ersatzzauberstab versteckt. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion gelingt es dem geschrumpften Herzog, den magischen Stab zu klauen und auf Wallis Rücken zu entkommen. Zu blöd, dass sich der Herzog ausgerechnet während des Fluges zurückverwandeln muss...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick