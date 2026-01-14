Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Folge 12: Mission: Maus
Diesmal sorgt ein putziges Tier für Aufregung im Dorf. Prinzessin Adelaide bekommt vom spanischen Herzog Rodriguez die Flamenco-Maus Lolita geschenkt. Aber die Freude über ihren neuen Kameraden währt nur kurz. Aus Versehen lässt Adelaide die Käfigtür offen und der Nager büchst aus. Erste Verwüstungen, wie angeknabberte Würste und abgenagte Äpfel, bringen die Dorfbewohner in Rage. Alle Versuche, die tanzende Maus zu fangen, scheitern kläglich. Als dann auch noch der herzogliche Mittagsbraten verschwindet, ist das Maß voll: das Mausproblem wird zur Chefsache erklärt, ein Kopfgeld ausgesetzt und der Schmied zum strategischen Minister ernannt. Unter seinem Kommando werden zwar erhebliche Zerstörungen im Dorf angerichtet, aber Lolita bleibt auf freiem Fuß. Erst Castillo kommt die rettende Idee: Eine Flamenco-Maus ist nur mit einer Waffe zu besiegen ist – nämlich mit Musik...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick