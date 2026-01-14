Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Folge 7: Der Ölprinz
Ein Morgen wie jeder andere: Castillo will aus dem Dorfbrunnen frisches Wasser schöpfen. Plötzlich wackelt die Erde und eine Ölfontäne schießt aus dem Brunnen. Baromus, der Dorffrosch, frohlockt, denn er sitzt nun auf einer Goldquelle. Leider steigt dem Brunnenbewohner der Reichtum zu Kopf, und so hat das Dorf statt frischem Wasser einen neureichen Frosch, der sich für einen potentiellen Prinzen hält und heftigst um Prinzessin Adelaide wirbt. Alle sind sich einig, dass dies eine tadellose Verbindung wäre, und beinahe hätte Adelaide den Frosch heiraten müssen. Gott sei Dank versiegt die Ölquelle in letzter Sekunde, und im Brunnen ist wieder das, was hineingehört – nämlich Wasser.
